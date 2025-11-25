La Falda realizó controles gratuitos en una campaña contra el cáncer de piel

La Municipalidad de La Falda llevó adelante la Campaña Lunar en el Hospital Municipal, donde dermatólogas especializadas realizaron controles y chequeos gratuitos orientados a la detección temprana del cáncer de piel. La actividad tuvo lugar la semana pasada y reunió a vecinos interesados en recibir evaluación profesional y orientación preventiva.

Durante la jornada, se recordó que el cáncer de piel se origina en los tejidos cutáneos y puede asociarse a quemaduras solares repetidas o a la exposición prolongada a radiación ultravioleta. Por eso, el equipo médico insistió en la importancia de incorporar hábitos de cuidado durante todo el año, incluso en días nublados.

Entre las recomendaciones, se destacaron: evitar el sol entre las 10 y las 16; buscar sombra; usar ropa, sombreros y anteojos adecuados; elegir prendas claras y holgadas para reducir el calor sin perder protección; y aplicar protectores solares de 30 FPS o más. También se remarcó la necesidad de extremar cuidados en niños, ya que su piel es más sensible y pasan mucho tiempo al aire libre. En el caso de bebés menores de un año, se aconseja evitar por completo la exposición directa.