La Falda reunió a cientos de vecinos en una peña solidaria por el Hospital

La Falda vivió una noche cargada de emoción y compromiso comunitario durante la Peña Solidaria “Juntos por el Hospital”, realizada en el Auditorio Carlos Gardel. Cientos de vecinos participaron del encuentro, que tuvo como objetivo recaudar fondos para la instalación de 140 paneles solares en el Hospital Municipal.

Gracias al aporte del público, las entradas, el servicio de buffet y las donaciones, la iniciativa sumó un nuevo impulso hacia un sistema energético más sustentable y eficiente para el centro de salud, un paso clave para reducir costos y mejorar el funcionamiento general del edificio.

El escenario se llenó de música y danza con la presencia de artistas locales, ballets y grupos folklóricos que animaron la velada. También hubo sorteos y momentos de reconocimiento para la Fundación UNIDAD y para personas cuyo trabajo contribuyó al crecimiento del Hospital a lo largo de los años.

Durante la peña, los alumnos del Instituto Técnico La Falda presentaron una grúa inclusiva diseñada por ellos, que será instalada en el Hospital para facilitar la atención de pacientes en silla de ruedas, un aporte que fue celebrado por los asistentes.

La Municipalidad agradeció la participación de vecinos, comercios, instituciones, centros vecinales, autoridades y personal municipal, destacando el valor de una comunidad que se une para fortalecer su hospital y construir proyectos colectivos.