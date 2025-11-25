Lanzaron una vacuna argentina contra el cáncer de piel más agresivo

País. La ciencia argentina avanza en la lucha contra el cáncer de piel con el lanzamiento de Vaccimel, la primera vacuna terapéutica desarrollada en el país para tratar el melanoma cutáneo.

La innovación es resultado de más de tres décadas de investigación liderada por el doctor José Mordoh, investigador superior del Conicet y jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir.

Vaccimel representa un avance en la inmunoterapia oncológica de la región y abre nuevas perspectivas para el tratamiento de uno de los tumores cutáneos más agresivos.

Por el momento, el primer centro donde se aplicará será en el Hospital de Oncología María Curie, de la ciudad de Buenos Aires, según señalaron a Infobae desde el Laboratorio Pablo Cassará, que está a cargo de la producción de esta primera terapia celular en su tipo aprobada para el melanoma cutáneo en estadios IIB, IIC y IIIA, es decir, en fases tempranas con riesgo intermedio o alto de recaída.

El laboratorio ya está en conversaciones con distintos centros del interior del país para la capacitación en esta terapia y ampliación de la cobertura.

“La vacuna Vaccimel tiene en este momento la indicación como tratamiento adyuvante y en pacientes de alto riesgo. Son dos conceptos muy importantes. El de tratamiento adyuvante se refiere al paciente que tiene diagnóstico de melanoma, que recibe su tratamiento de primera elección, que siempre es el quirúrgico, y por ciertas características que vemos en la clínica y que después el patólogo confirma y amplía con los datos de la biopsia, lo definimos como paciente de alto riesgo”, explicó la especialista Ana Clara Acosta, jefa del Servicio de Dermatología Oncológica del Hospital Ramos Mejía y cocoordinadora de la campaña nacional de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) para la prevención del cáncer de piel.

Es una vacuna de uso profesional, no se aplica en farmacias. El tratamiento se administra bajo prescripción de un especialista en oncología cutánea, una vez definido el estadio tumoral, y se realiza en centros especializados para la aplicación de este tipo de terapia celular, como el Hospital María Curie.

El proyecto Vaccimel comenzó a finales de la década de 1980, cuando Mordoh, investigador superior del Conicet y director del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer, decidió enfocar sus esfuerzos en el melanoma cutáneo, un cáncer de piel de alta agresividad y difícil tratamiento en estadios avanzados.

El desarrollo contó con la colaboración de instituciones como la Fundación Instituto Leloir, el Instituto Alexander Fleming y el Hospital de Oncología María Curie, además del apoyo de la Fundación Sales, según detalló Infobae. La investigación se inspiró en los trabajos de los premios Nobel César Milstein y Ralph Steinman, pioneros en inmunoterapia, y se basó en la medicina traslacional, que busca trasladar los hallazgos de laboratorio a la práctica clínica.

Durante más de 30 años, el equipo de Mordoh avanzó desde experimentos en modelos animales hasta ensayos clínicos en humanos, ajustando dosis y criterios de selección de pacientes. En 2021, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la vacuna, lo que permitió su transferencia tecnológica al Laboratorio Cassará, encargado de su producción y comercialización.

Cómo actúa la vacuna contra el melanoma

Vaccimel se diferencia de las vacunas preventivas tradicionales porque está diseñada para tratar a personas que ya han sido diagnosticadas con melanoma en estadios tempranos.

El objetivo es estimular el sistema inmunológico del paciente para que reconozca y ataque las células cancerosas residuales tras la cirugía.

El mecanismo de acción se basa en la administración de múltiples antígenos tumorales, lo que permite generar una respuesta inmune más robusta y evitar que el tumor desarrolle resistencia. La estrategia poli-antigénica busca que los linfocitos T del paciente patrullen el organismo y ataquen las micrometástasis, impidiendo su crecimiento.

Vaccimel está indicada para pacientes con melanoma cutáneo en estadios IIB, IIC y IIIA, es decir, en fases tempranas con riesgo intermedio o alto de recaída.

El esquema terapéutico consiste en 13 dosis repartidas a lo largo de dos años: las primeras aplicaciones son más frecuentes para activar el sistema inmune, y luego se espacian para mantener la respuesta. El tratamiento es ambulatorio y, según Mordoh, “no es muy exigente para la vida del paciente”, ya que las aplicaciones son rápidas y no requieren internación.

Cómo prevenir el melanoma

El melanoma puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, incluso en áreas no expuestas al sol, como las plantas de los pies, las palmas de las manos, debajo de las uñas o el cuero cabelludo.

Las lesiones pueden variar en color, incluyendo tonos rosados, blancos o sin pigmento, lo que dificulta su identificación.

La regla del ABCDE es una herramienta clave para reconocer lunares peligrosos: asimetría, bordes irregulares, coloración variada, diámetro mayor a 6 milímetros y evolución en forma, color o síntomas como sangrado o picazón.

La exposición a la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo evitable.

Otros factores incluyen la presencia de numerosos lunares, antecedentes familiares, piel clara, edad avanzada o inmunosupresión. La detección temprana mejora significativamente el pronóstico, ya que la extirpación quirúrgica antes de la metástasis suele ser efectiva.