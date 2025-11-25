Punilla con Palestina: Se hará una asamblea abierta en Icho Cruz

El próximo sábado 29 de noviembre a las 18 horas se realizará la primera asamblea abierta del colectivo «Punilla con Palestina» en la plaza central de Icho Cruz. Se trata de una convocatoria abierta para expresar solidaridad ante la avanzada de Israel sobre la Franja de Gaza y el genocidio que se perpetró a los ojos del mundo.

«Vení a compartir saberes y líneas de acción, para pensar colectivamente como seguimos acompañando esta lucha y la de nuestros territorios. Tu participación es muy importante para ayudarnos a construir este espacio»; expresaron los organizadores.

Es importante destacar que la asamblea es abierta y no se necesita ser parte de ningún colectivo o asociación para participar.