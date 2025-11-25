Valle Hermoso realizó actividades por el Día contra la Violencia hacia las Mujeres

Valle Hermoso adhirió este lunes 25 de noviembre al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que recuerda a las Hermanas Mirabal, símbolo de lucha, valentía y resistencia frente a la opresión.

En el marco del lanzamiento mundial de la campaña “16 días de activismo contra la violencia de género”, el municipio llevó adelante una actividad educativa en el Jardín Maternal Rayito de Sol. La propuesta incluyó dinámicas para trabajar el respeto, el cuidado y la importancia de construir vínculos libres de violencia desde la primera infancia.

Las autoridades locales subrayaron que ningún tipo de maltrato es tolerable y que cada acción comunitaria contribuye a generar conciencia y a fortalecer una cultura preventiva basada en el diálogo, la participación y la igualdad.