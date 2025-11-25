Video: Las chicas de Carlos Paz que la rompieron en el programa de Guido

Un grupo de chicas oriundas de Carlos Paz mostraron todo su talento y se convirtieron en los grandes protagonistas de la última emisión de «Buenas Noches Familia», el programa televisivo que conduce Guido Kaczka por la pantalla de El Doce.

Durante la presentación, desplegaron un colorido espectáculo de circo que incluyó danza, acrobacia y otras destrezas que maravillaron a los espectadores y al propio conductor.

La delegación que representó a la ciudad forma parte de la Escuela de Circo «La Plume», que coordina la artista María Elsa Moyano y que funciona en la calle Alsina del barrio Villa del Lago.

Durante los minutos que tuvieron disponibles, las chicas mostraron un variado repertorio que incluyó coreografías, rutinas de tela y contorsionismo, trapecio y bailes de can-can.