Carlos Paz se luce en la Feria Nacional con el proyecto VCP HEALTH

Villa Carlos Paz volvió a figurar en un escenario educativo de alcance nacional gracias al reconocimiento obtenido por VCP HEALTH, el proyecto presentado por la Escuela Experimental PROA con Énfasis en TIC, durante la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, realizada en la Escuela Técnica N.° 9 “Ing. Luis A. Huergo”, en Buenos Aires.

La iniciativa local recibió una distinción del Gobierno de La Rioja por su capacidad para integrar saberes técnico–científicos con análisis, creatividad y responsabilidad. La exposición estuvo a cargo de las estudiantes Alué Almeira y Violeta Locati, junto al docente Marco Locati, quienes representaron a Villa Carlos Paz frente a evaluadores especializados y público general.

El encuentro reunió 162 proyectos nacionales y propuestas provenientes de Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. La delegación de Córdoba obtuvo múltiples reconocimientos en todos los niveles educativos, destacándose entre las provincias participantes por su innovación pedagógica y su enfoque integrador.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, valoró el desempeño provincial: “Estos logros reflejan el talento, el compromiso y la dedicación de las y los estudiantes, docentes y escuelas de nuestra provincia. Córdoba vuelve a demostrar que la innovación, el trabajo colaborativo y la mirada STEAM ampliada son pilares fundamentales para construir la Escuela Posible”.

Entre los proyectos distinguidos, sobresalieron:

Ludomatic, de la Escuela Municipal Alicia Moreau (Córdoba Capital), premiado por academias nacionales y por la Comisión Nacional de Evaluación.

Córdoba arde: Todos contra el fuego, del Jardín Presidente Mitre (Río Tercero), reconocido por la provincia de Formosa.

Consumo Inteligente, de la Escuela PROA de Río Cuarto, con mención especial del Gobierno de San Luis.

Felipe Parente Peluc, del IPET 56 de Villa María, distinguido por su desempeño en desafíos de automatización industrial y acreedor de una membresía de AADECA.

A su vez, el Gobierno de Córdoba entregó reconocimientos a iniciativas de La Pampa, Catamarca y Tucumán, reafirmando su rol integrador en el ecosistema educativo nacional.

La delegación cordobesa regresó celebrando un desempeño que vuelve a ubicar a la provincia –y a Villa Carlos Paz en particular– entre los distritos más destacados en innovación educativa del país.