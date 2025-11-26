Córdoba y Nación lanzan un operativo para entregar anteojos gratuitos a chicos en edad escolar

En una acción articulada para fortalecer la salud visual infantil, el Gobierno de Córdoba y el Gobierno Nacional comenzaron un operativo que recorre municipios y comunas ofreciendo controles oftalmológicos y anteojos recetados para niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

A través del programa nacional “Ver para ser libres”, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dos móviles equipados con consultorios y laboratorio óptico visitarán más de 30 localidades del norte y sur provincial durante cuatro semanas. Allí se realiza la evaluación visual y, en caso de ser necesario, los chicos reciben sus lentes en el momento y sin costo.

Por indicación del gobernador Martín Llaryora, la Provincia aporta los profesionales oftalmólogos encargados de las evaluaciones y coordina la logística junto a municipios y comunas. El Gobierno Nacional, en tanto, provee los anteojos y el equipamiento técnico. La implementación en Córdoba está a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, con participación de los ministerios de Salud y Educación y de los gobiernos locales.

“Es fundamental destacar el trabajo conjunto entre la Provincia, la Nación y los municipios. Es la primera vez que este programa llega a Córdoba”, señaló la ministra Liliana Montero durante el operativo en Río Segundo. La funcionaria anticipó que se proyecta entregar entre 100 y 130 lentes por día en cada localidad.

El operativo prioriza zonas rurales y localidades con mayor matrícula escolar y mayores distancias a centros urbanos, con el objetivo de reducir desigualdades en el acceso a la salud visual. “Este servicio no tiene costo para las familias, pero implica una inversión del Estado, que vuelve a los ciudadanos en forma de servicio”, agregó Montero.

El intendente de Río Segundo, Darío Chesta, destacó la amplia participación de estudiantes y valoró la articulación entre jurisdicciones. “Poder trabajar juntos permite mejorar la calidad de vida de chicos y adolescentes”, afirmó.

Durante la jornada, la ministra y el intendente entregaron los primeros lentes y visitaron el hospital municipal Virgen de Lourdes.

Beneficios del operativo

Detección temprana de problemas visuales que impactan en el aprendizaje.

Reducción de la demanda en los sistemas locales de salud.

Acceso directo para zonas rurales y pequeñas localidades.

Entrega inmediata de anteojos, con posibilidad de elegir el modelo.

Cómo son los móviles y recorrido

Cada unidad cuenta con:

Consultorio oftalmológico completo.

Sector de selección de marcos.

Laboratorio óptico que fabrica lentes en 7 a 9 minutos.

Esta semana, los móviles recorrerán:

Corredor sur:

Jueves 27 de noviembre: Oliva

Viernes 28 de noviembre: Laguna Larga

Corredor norte: