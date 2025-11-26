Córdoba y Nación lanzan un operativo para entregar anteojos gratuitos a chicos en edad escolar

La Provincia y la Nación realizan controles oftalmológicos y entregan anteojos gratuitos a estudiantes de 6 a 17 años.
miércoles, 26 de noviembre de 2025 · 20:37

En una acción articulada para fortalecer la salud visual infantil, el Gobierno de Córdoba y el Gobierno Nacional comenzaron un operativo que recorre municipios y comunas ofreciendo controles oftalmológicos y anteojos recetados para niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

A través del programa nacional “Ver para ser libres”, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dos móviles equipados con consultorios y laboratorio óptico visitarán más de 30 localidades del norte y sur provincial durante cuatro semanas. Allí se realiza la evaluación visual y, en caso de ser necesario, los chicos reciben sus lentes en el momento y sin costo.

Por indicación del gobernador Martín Llaryora, la Provincia aporta los profesionales oftalmólogos encargados de las evaluaciones y coordina la logística junto a municipios y comunas. El Gobierno Nacional, en tanto, provee los anteojos y el equipamiento técnico. La implementación en Córdoba está a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, con participación de los ministerios de Salud y Educación y de los gobiernos locales.

“Es fundamental destacar el trabajo conjunto entre la Provincia, la Nación y los municipios. Es la primera vez que este programa llega a Córdoba”, señaló la ministra Liliana Montero durante el operativo en Río Segundo. La funcionaria anticipó que se proyecta entregar entre 100 y 130 lentes por día en cada localidad.

El operativo prioriza zonas rurales y localidades con mayor matrícula escolar y mayores distancias a centros urbanos, con el objetivo de reducir desigualdades en el acceso a la salud visual. “Este servicio no tiene costo para las familias, pero implica una inversión del Estado, que vuelve a los ciudadanos en forma de servicio”, agregó Montero.

El intendente de Río Segundo, Darío Chesta, destacó la amplia participación de estudiantes y valoró la articulación entre jurisdicciones. “Poder trabajar juntos permite mejorar la calidad de vida de chicos y adolescentes”, afirmó.

Durante la jornada, la ministra y el intendente entregaron los primeros lentes y visitaron el hospital municipal Virgen de Lourdes.

Beneficios del operativo

  • Detección temprana de problemas visuales que impactan en el aprendizaje.
  • Reducción de la demanda en los sistemas locales de salud.
  • Acceso directo para zonas rurales y pequeñas localidades.
  • Entrega inmediata de anteojos, con posibilidad de elegir el modelo.

Cómo son los móviles y recorrido

Cada unidad cuenta con:

  • Consultorio oftalmológico completo.
  • Sector de selección de marcos.
  • Laboratorio óptico que fabrica lentes en 7 a 9 minutos.

Esta semana, los móviles recorrerán:

Corredor sur:

  • Jueves 27 de noviembre: Oliva
  • Viernes 28 de noviembre: Laguna Larga

Corredor norte:

  • Jueves 27 de noviembre: San José (departamento San Javier)
  • Viernes 28 de noviembre: San Pedro

