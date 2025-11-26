Cuesta Blanca agradeció la gestión del Comisario Mayor Claudio Sánchez

Reconocimiento desde el sur de Punilla
Cuesta Blanca agradeció la gestión del Comisario Mayor Claudio SánchezLa comuna destacó el trabajo desarrollado por el jefe policial al frente de la Departamental Punilla y le deseó éxitos en su nueva función.
La Comuna de Cuesta Blanca expresó su agradecimiento al Comisario Mayor Claudio Sánchez, quien se desempeñó como director de la Departamental Punilla y próximamente asumirá un nuevo destino dentro de la estructura policial.
A través de la presidenta comunal, Ana Gaitán, las autoridades valoraron la tarea realizada durante su gestión, destacando la coordinación con la comunidad y el acompañamiento brindado en temas de seguridad y prevención.
El mensaje incluyó un reconocimiento explícito al compromiso sostenido por Sánchez en su paso por la región y un deseo de éxitos en la nueva etapa profesional que inicia.