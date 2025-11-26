Cuesta Blanca aplica medidas por el bajo nivel del río San Antonio

La Comuna de Cuesta Blanca confirmó que se suma al estado de Alerta Naranja en el servicio de agua potable emitido por la Municipalidad de Villa Carlos Paz. La decisión se vincula directamente con la prolongada ausencia de precipitaciones en la región, situación que redujo de manera crítica el caudal del río San Antonio y comprometió el funcionamiento de la planta potabilizadora local.

Las autoridades comunales solicitaron a los vecinos un uso responsable del recurso, evitando el derroche y posponiendo actividades que demanden volúmenes elevados. El pedido apunta a garantizar la disponibilidad de agua para el consumo humano mientras persista el escenario de sequía.