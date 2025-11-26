La canasta básica para personas con diabetes llegó a $245.526 en octubre

Costo alimentario y salud
La canasta básica para personas con diabetes llegó a $245.526 en octubreEl informe de la Defensoría del Pueblo mostró que la alimentación recomendada para diabéticos cuesta un 44,53% más que la canasta tradicional, con fuertes aumentos en harinas integrales y productos sin azúcar.
La Defensoría del Pueblo de Córdoba publicó el informe de octubre sobre la Canasta Básica Alimentaria para personas con diabetes. Según el estudio, el valor mensual para un adulto equivalente ascendió a $245.526,20, lo que representó un incremento del 2,57% respecto de septiembre y una brecha del 44,53% frente a la canasta alimentaria convencional.
Para un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos niños —donde uno convive con diabetes— el costo total de la canasta adaptada se elevó a $600.564,40, mientras que el conjunto de gastos básicos estimados para ese mismo hogar superó $1,3 millones por mes.
El informe remarca que el rubro Harinas y Legumbres fue el de mayor aumento, con una suba del 4,85%, impulsado por el encarecimiento de productos integrales, panificados sin azúcar y galletas específicas para alimentación diabética. En Frutas y Verduras, la variación mensual fue del 4,57%, con incrementos destacados en cítricos y descensos puntuales en papa y hortalizas de estación. En Carnes, la suba promedio llegó al 3,83%, aunque el pollo mostró una baja del 8,64%.
En los rubros Huevos y Lácteos y Almacén se registraron descensos moderados, aunque insuficientes para compensar el alza general.
El estudio también relevó hábitos alimentarios y percepciones económicas. El 60% de las personas con diabetes compra siempre o con frecuencia productos sin azúcar, mientras que el 51% restringe harinas refinadas. Aun así, el 45% reconoce que come lo mismo que el resto del hogar por limitaciones económicas. Un dato contundente: el 91% de los encuestados considera que alimentarse adecuadamente “es más caro”.
Otro punto crítico es el costo médico. El 30% de quienes utilizan medicación específica destina más de $50.000 mensuales solo a tratamientos, lo que profundiza el impacto económico de sostener una dieta adaptada.