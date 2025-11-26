La Unicameral aprobó la nueva regulación de la obstetricia y avanza en una campaña para prevenir partos prematuros

En una reunión conjunta de las comisiones de Salud y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, la Unicameral cordobesa aprobó por unanimidad el proyecto de ley 36644, que regula la actividad profesional de la obstetricia en la provincia. La iniciativa fue impulsada originalmente por el legislador mandato cumplido Diego Hak y continuada por los legisladores Mariano Lorenzo y Nadia Fernández.

El proyecto propone actualizar el marco legal vigente y derogar los artículos 33, 34 y 35 de la Ley 6.222, vinculada al ejercicio de las profesiones y actividades relacionadas con la salud. La reunión estuvo encabezada por los legisladores Cristian Frías y Silvina Jurich, y contó con la participación de los especialistas Daniel Cofone, coordinador general de Salud Reproductiva, Niñez y Adolescencia, y Mariana Van Ooteghem, referente de la Dirección de Salud del Embarazo, Perinatal y Niñez.

La normativa determina como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, que también administrará la matrícula habilitante para el ejercicio profesional de los licenciados en obstetricia. Asimismo, prevé la creación de una comisión honoraria integrada por representantes de centros de formación y asociaciones profesionales.

El proyecto incorpora además la creación del Registro de Matriculados Licenciados en Obstetricia, de inscripción obligatoria para todos los profesionales habilitados. Según los fundamentos, la actualización busca “adecuar el marco legal provincial, regularizando las incumbencias del título, ampliando sus alcances y garantizando el ejercicio pleno y autónomo de la profesión”.

Avances en salud perinatal

Luego, la Comisión de Salud continuó con el tratamiento del proyecto de ley 44739, que impulsa la creación de la Campaña Anual Provincial de Prevención de Partos Prematuros y de Recién Nacidos con Bajo Peso por Enfermedad Oral Periodontal. La propuesta establece que mayo será el Mes de la Salud Periodontal en la Embarazada.

La iniciativa pertenece a los legisladores Nadia Fernández, Cristian Frías, Mariano Lorenzo, Julieta Rinaldi, María Stella Peralta, Karen Acuña y María del Rosario Acevedo, y apunta a consolidar una política pública sostenida que integre a efectores de salud, universidades, colegios profesionales y sociedades científicas bajo un enfoque interdisciplinario.

Con esta medida, la Provincia de Córdoba refuerza su compromiso con la salud materno-infantil, con el objetivo de disminuir los partos prematuros y los nacimientos con bajo peso mediante acciones de prevención, detección y tratamiento de enfermedades periodontales en personas gestantes. El proyecto continuará su tratamiento en próximas reuniones de comisión, donde participarán especialistas invitados.