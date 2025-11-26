Las misteriosas ruinas sobre la autopista que une Córdoba y Carlos Paz

La pequeña edificación que asoma como pidiendo permiso a la vera de la Autopista Córdoba-Carlos Paz, en la zona de Yocsina, no es un simple oratorio al costado del camino, es un verdadero monumento histórico con casi tres siglos de antigüedad. Se trata de la Capilla Nuestra Señora de los Dolores, y sus ruinas son el punto más antiguo y fundacional del municipio de Malagueño, en la Provincia de Córdoba.

La historia de este templo se remonta al año 1742, lo que le otorga la impresionante marca de 283 años de existencia, siendo un testigo silencioso de la época colonial cordobesa. Esta antigüedad la consagra como el sitio histórico más venerable de todo Malagueño y fue erigida por iniciativa del Maestre de Campo Don Pedro Moynos y su esposa, Hipólita de Ledesma. El matrimonio, una de las familias prominentes de la región, residía en el paraje conocido como Casas Viejas de Yoccina, un barrio que actualmente forma parte de la jurisdicción de Malagueño y se ubica en las cercanías de la capilla.

La construcción del templo servía tanto para el culto privado como para ofrecer un centro de fe a los habitantes de la extensa zona rural circundante.

En la actualidad, las ruinas de la Capilla Nuestra Señora de los Dolores subsisten hasta hoy, en un paraje que ha sido transformado por la modernidad. Se encuentra estratégicamente a la vera de la actual Ruta Provincial 20, justo en la entrada al paraje La Ochoa, a aproximadamente 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La Capilla, dedicada a una de las advocaciones marianas más sentidas, es un valioso vestigio de la arquitectura religiosa del siglo XVIII. Su ubicación actual, junto a una vía de alta velocidad, contrasta dramáticamente con su propósito original como centro de una tranquila zona rural. Pese al paso del tiempo, el incesante tráfico y la erosión, la estructura se mantiene en pie como un recordatorio tangible de los pioneros que forjaron la identidad.