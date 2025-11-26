Llaryora enfrenta una cirugía en el Hospital San Roque

El gobernador Martín Llaryora anunció esta tarde que mañana será sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital San Roque, donde los profesionales confirmaron la presencia de una hernia epigástrica.

Según informó, el equipo médico realizará una hernioplastia epigástrica, un procedimiento ambulatorio que no requiere internación. La intervención está programada para la mañana y será realizada por los especialistas del centro de salud provincial.

Llaryora señaló que continuará con sus actividades institucionales una vez finalizada la cirugía, respetando las recomendaciones médicas. El mandatario remarcó que seguirá cumpliendo sus responsabilidades mientras se desarrolla el proceso de recuperación.