Orso participó del Congreso Nacional de Empleados de Comercio y Servicios

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Villa Carlos Paz, Carlos Orso, encabezó una delegación que participó del XXXIV Congreso Nacional organizado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios que tuvo lugar en Parque Norte de Capital Federal.

Esta actividad tuvo como objetivo la aprobación de memoria y balance de entidades como la Federación de Empleados de Comercio, obra social OSECAC, Federación Mutualista de Comercio y el Instituto Asegurador Mercantil.

En este acontecimiento, que fue liderado por el Secretario General de la FAECYS Armando Cavalieri, estuvieron presentes delegados gremiales y secretarios generales de todo el país

Durante el cierre del congreso, Cavalieri destacó: «Las puertas de nuestros sindicatos no se cerrarán nunca, en cada pueblo y en cada plaza defenderemos nuestros derechos».

«Nos pone muy contentos poder reencontrarnos con colegas afines a nuestro sector, luego de un año complejo para todos, La idea es poner en común todas las acciones realizadas durante el 2025 entendiendo que durante el próximo año continuaremos asumiendo la responsabilidad de luchar por los derechos de todos los socios»; expresó Orso.