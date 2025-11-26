Punilla: Cuándo llega el alivio tras las jornadas de calor sofocante

Sierras de Córdoba
Punilla: Cuándo llega el alivio tras las jornadas de calor sofocanteLa provincia se encuentra en Alerta Amarilla por las altas temperaturas y hay riesgo de incendios.
Las sierras de Córdoba soportan una ola de calor intenso que marca el cierre del mes de noviembre. El termómetro superó los 35 grados durante este miércoles 26 y los especialistas dieron a conocer cuándo llegará el alivio.
El pronóstico para lo que resta de la semana.
Según informó el Observatorio Hidrometeorológico, la provincia se mantiene bajo alerta amarilla por temperaturas extremas y es extremo el riesgo de incendios forestales en las sierras.
Para mañana jueves, se espera un nuevo día de calor y sol pleno. No obstante, los vientos rotarán hacia el este y traerán cierta inestabilidad a toda la región. Para el viernes 28 y sábado 29 de noviembre, se anuncian tormentas y chaparrones dispersos.
El domingo descenderá la temperatura de forma considerable y se anuncia una máxima de 25 grados.