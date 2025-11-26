Se viene la tormenta: ¿podría caer granizo en las sierras?

Tras las jornadas de calor agobiante, las lluvias volverían a la Provincia de Córdoba y se mantiene vigente un alerta meteorológico por la posible caída de granizo en algunos localidades de las sierras.

El fenómeno podría registrarse entre la tarde y la noche del jueves 27 de noviembre, jornada en la que se prevé una temperatura cercana a los 40 grados en la capital cordobesa.

La inestabilidad se extendería hasta el viernes y se esperan chaparrones aislados en algunas zonas del Valle de Punilla.

Asimismo, el ingreso de un frente frío proveniente del sur traería alivio al calor hacia el fin de semana y haría cambiar las condiciones hacia el domingo 30 de noviembre.