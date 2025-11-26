Tormentas fuertes y posible granizo en toda la provincia

Anuncian lluvias intensas, actividad eléctrica y vientos
Tormentas fuertes y posible granizo en toda la provinciaEl Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba anticipa chaparrones breves pero intensos, posible caída de granizo y reducción de la visibilidad, mientras que Villa Carlos Paz espera un descenso térmico hacia el fin de semana.
Mañana jueves, la provincia de Córdoba podría atravesar una jornada inestable marcada por tormentas de variada intensidad, según informó el Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba. El aviso incluye lluvia en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y la posibilidad de granizo, lo que podría afectar la visibilidad y generar calzadas resbaladizas.
La Policía de Córdoba recomendó circular con precaución, especialmente durante la madrugada y la tarde, cuando se prevé la mayor probabilidad de tormentas fuertes. Para Villa Carlos Paz, los registros de esta mañana indicaban 26,2°C, cielo ligeramente nublado, humedad del 41 %, presión de 963,2 hPa y vientos del noreste a 12 km/h.
El pronóstico oficial marca para el jueves una mínima de 16°C y una máxima de 30°C, con probabilidad de precipitaciones del 40 al 70 % durante la madrugada y entre 10 y 40 % en el resto del día. Se esperan tormentas fuertes al inicio de la jornada y tormentas aisladas por la mañana, tarde y noche.
La inestabilidad continuará hasta el fin de semana: el viernes podría alcanzar nuevamente los 33°C, mientras que el domingo se prevé un marcado descenso, con máximas cercanas a los 21°C.