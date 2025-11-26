Tormentas fuertes y posible granizo en toda la provincia

Mañana jueves, la provincia de Córdoba podría atravesar una jornada inestable marcada por tormentas de variada intensidad, según informó el Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba. El aviso incluye lluvia en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y la posibilidad de granizo, lo que podría afectar la visibilidad y generar calzadas resbaladizas.

La Policía de Córdoba recomendó circular con precaución, especialmente durante la madrugada y la tarde, cuando se prevé la mayor probabilidad de tormentas fuertes. Para Villa Carlos Paz, los registros de esta mañana indicaban 26,2°C, cielo ligeramente nublado, humedad del 41 %, presión de 963,2 hPa y vientos del noreste a 12 km/h.

El pronóstico oficial marca para el jueves una mínima de 16°C y una máxima de 30°C, con probabilidad de precipitaciones del 40 al 70 % durante la madrugada y entre 10 y 40 % en el resto del día. Se esperan tormentas fuertes al inicio de la jornada y tormentas aisladas por la mañana, tarde y noche.

La inestabilidad continuará hasta el fin de semana: el viernes podría alcanzar nuevamente los 33°C, mientras que el domingo se prevé un marcado descenso, con máximas cercanas a los 21°C.