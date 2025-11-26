Villa Carlos Paz declara Alerta Naranja en el servicio de agua potable

La Municipalidad de Villa Carlos Paz declaró el Alerta Naranja en el servicio de agua potable debido a la disminución sostenida de los caudales de los ríos y a la falta de precipitaciones que afecta a toda la región. La medida fue anunciada por la Subsecretaría de Agua y Saneamiento y busca reducir consumos no esenciales para preservar las reservas disponibles.

El municipio recordó que es fundamental realizar un uso responsable del agua, evitar derroches y respetar los días y horarios permitidos para ciertas actividades. Se desaconseja el lavado de vehículos, el llenado de piletas y cualquier práctica que implique un uso excesivo del recurso.

En este marco, quedaron establecidos dos permisos puntuales:

Riego de parques y jardines: solo los miércoles, entre 20:00 y 22:00.

Lavado de veredas en el Área Central: únicamente martes y sábados, de 03:00 a 09:00, y exclusivamente con baldes o utensilios similares, sin uso de mangueras.

Desde el Municipio indicaron que el objetivo es sostener el abastecimiento general ante un escenario climático que combina altas temperaturas y escasez de lluvias. Para consultas, se habilitó una línea de WhatsApp disponible las 24 horas: 3541 528314.