Villa Giardino impulsa una mesa de gestión para el regreso del Tren de las Sierras

Durante este martes, un grupo de vecinos de Villa Giardino fue recibido por el intendente Jorge Soria para plantear un pedido concreto: conformar una mesa de gestión que reúna al Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y representantes de instituciones intermedias, con el objetivo de reactivar las gestiones necesarias para que el Tren de las Sierras vuelva a detenerse en la localidad.

En el encuentro también participó el legislador departamental Walter Gispert, quien calificó el reclamo como “razonable” y anunció que elevará el planteo ante autoridades provinciales.

Soria explicó que el municipio está evaluando los pasos legales para avanzar, ya que la situación se encuentra judicializada. “Sería muy bueno para los vecinos y turistas recuperar la parada en la estación de Giardino. Estamos estudiando las normas vigentes y acompañando el reclamo para que la Justicia apure los tiempos y se pueda llegar a un buen final”, sostuvo el intendente.

La interrupción de la parada del Tren de las Sierras afecta la movilidad local, la conectividad regional y la dinámica turística, por lo que el pedido de los vecinos apunta a sumar espacios de trabajo conjunto y acelerar la resolución del conflicto.