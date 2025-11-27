Cosquín impone duras restricciones por la emergencia hídrica

A partir de esta medida comenzaron a regir restricciones estrictas para reducir consumos no esenciales. Entre ellas, se prohíbe llenar piletas, lavar veredas y patios interiores, excepto con baldes y por motivos sanitarios, y se habilita el lavado de vehículos únicamente con el uso de baldes. El riego de jardines y parques queda limitado, con excepción de las huertas familiares destinadas al autoconsumo.

El municipio recordó que la utilización del agua debe optimizarse en todos los hogares y adelantó que el incumplimiento de las disposiciones implicará sanciones y multas.

Las autoridades informaron que la situación será monitoreada en forma permanente y que se comunicarán actualizaciones conforme evolucione el nivel de las reservas.