Cosquín impone duras restricciones por la emergencia hídrica

Cosquín restringe consumos por la falta de lluvias
Cosquín impone duras restricciones por la emergencia hídricaLa Municipalidad de Cosquín declaró la emergencia hídrica mediante el Decreto N.º 539/2025 debido a la persistente falta de lluvias y la situación crítica del suministro local.
A partir de esta medida comenzaron a regir restricciones estrictas para reducir consumos no esenciales. Entre ellas, se prohíbe llenar piletas, lavar veredas y patios interiores, excepto con baldes y por motivos sanitarios, y se habilita el lavado de vehículos únicamente con el uso de baldes. El riego de jardines y parques queda limitado, con excepción de las huertas familiares destinadas al autoconsumo.
El municipio recordó que la utilización del agua debe optimizarse en todos los hogares y adelantó que el incumplimiento de las disposiciones implicará sanciones y multas.
Las autoridades informaron que la situación será monitoreada en forma permanente y que se comunicarán actualizaciones conforme evolucione el nivel de las reservas.