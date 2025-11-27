Cosquín se prepara para una nueva edición del Cos&Play con música, anime y gaming

Cosquín se prepara para recibir la segunda edición del Cos&Play, el evento que reúne a la comunidad otaku de toda la región con propuestas que integran anime, K-pop, concursos de cosplay y actividades de gaming. La jornada se realizará el sábado 6 de diciembre, de 12 a 19.30, en el Centro de Congresos y Convenciones ubicado en Tucumán 1031.

El encuentro contará con bandas en vivo, sectores de videojuegos, concursos temáticos, premios en efectivo, sorteos y una amplia variedad de stands. Desde la organización destacaron que el objetivo es ofrecer un espacio para que jóvenes y familias disfruten de una actividad que crece cada año en convocatoria dentro del valle de Punilla.

Las entradas tienen un valor de $5.000 y pueden adquirirse de manera física o online a través de la plataforma Central Ticket. Se espera una asistencia numerosa, impulsada por el entusiasmo de quienes participan con sus propios trajes y por el impacto que el Cos&Play tuvo en su primera edición.