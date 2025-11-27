Cuál fue el primer asentamiento español en Córdoba de la Nueva Andalucía

La ciudad de Córdoba, conocida hoy como Córdoba de la Nueva Andalucía, es un vibrante centro cultural, educativo y tecnológico, pero sus cimientos se asientan sobre la voluntad y la estrategia de un puñado de hombres que, hace casi cinco siglos, buscaron establecer una base en el corazón de lo que hoy es Argentina.

El origen de Córdoba no fue un evento aislado, sino el resultado de la necesidad de España de asegurar un corredor terrestre que conectara las ricas minas de plata del Alto Perú (actual Bolivia) con el Río de la Plata y, finalmente, con Europa.

La figura central en esta historia es Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo, un militar y explorador sevillano con experiencia en el Virreinato del Perú. En 1571, fue nombrado gobernador del Tucumán, con la misión de fundar una ciudad en el valle de Salta para asegurar el camino Real. Sin embargo, desobedeciendo parcialmente las órdenes de la Corona, Cabrera tenía una visión más ambiciosa: establecer una ciudad más al sur, que sirviera como puerta de enlace hacia el Río Paraná, facilitando una salida al mar.

«He fundado y nombro esta ciudad Córdoba, por la ciudad donde soy natural. Aspiro a que sea un gran puerto en el río de La Plata» — Jerónimo Luis de Cabrera (Atribuido).

El 6 de julio de 1573, Jerónimo Luis de Cabrera, al frente de su expedición compuesta por unos 100 hombres, se asentó a orillas del río Suquía (denominado en aquel entonces Río Primero). El lugar elegido fue estratégico, ya que se encontraba en el cruce de varias rutas indígenas preexistentes, con tierras fértiles y abundante agua, fundamentales para el sustento del asentamiento. El acta de fundación establece que la ciudad se erigiría bajo el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía.

El primer desafío del asentamiento fue el trato y, a menudo, el conflicto con los pueblos originarios de la región, principalmente los Comechingones y los Sanavirones que destruyeron las primeras aldeas en dos oportunidades. Estos pueblos, que ya habitaban la zona en aldeas subterráneas (casas-pozo), resistieron la ocupación de sus territorios.

Finalmente, el trazado de la ciudad siguió el modelo de damero o cuadrícula, típico de las fundaciones españolas. Se marcó una Plaza Mayor (hoy Plaza San Martín), se destinaron solares para el Cabildo y la Iglesia (hoy la Catedral) y se repartieron los lotes entre los vecinos fundadores. Este primer asentamiento fue rudimentario, compuesto por precarias construcciones de adobe y paja, pero fue suficiente para establecer la autoridad española y comenzar la explotación de los recursos locales.

El incumplimiento de las órdenes de fundar la ciudad más al norte le costó caro a Cabrera. Cuando su superior, el Virrey del Perú, se enteró de la desviación del plan, envió a Gonzalo de Abreu y Figueroa para sustituirlo. Abreu, actuando con severidad, arrestó a Cabrera. En 1574, apenas un año después de fundar la ciudad, Jerónimo Luis de Cabrera fue ejecutado por estrangulamiento en Santiago del Estero, acusado de insubordinación. Irónicamente, su visión estratégica fue validada por la historia: Córdoba se consolidó rápidamente como un eje vital en el camino entre el Alto Perú y el estuario del Plata.

Este asentamiento se transformó rápidamente en un punto clave, especialmente con la llegada de los jesuitas en 1599, quienes fundaron la Universidad de Córdoba (hoy Universidad Nacional de Córdoba) y forjaron la Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad. El espíritu fundacional de Jerónimo Luis de Cabrera y la tenacidad de los primeros pobladores cimentaron no solo una ciudad, sino un proyecto político y cultural que hoy es el segundo centro urbano más importante de Argentina.