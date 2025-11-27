Cuándo se cobra el aguinaldo: la fecha límite para el pago

Llega el mes de diciembre y también el aguinaldo, una de las obligaciones más importantes para empleadores y organismos públicos: la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario se abona en el último mes del año y también aplica para jubilados y pensionados. La fecha límite para efectivizar el pago.

Según la Ley 23.041, la segunda cuota del aguinaldo debe pagarse hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, se contempla una tolerancia adicional de cuatro días hábiles y la fecha límite definitiva sería el 24 de diciembre.

Para jubilados y pensionados, el aguinaldo se deposita junto a su haber mensual.

Es importante destacar que este plazo aplica para trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado. El aguinaldo es equivalente al 50% del mejor sueldo del semestre (julio a diciembre) y no lo cobran trabajadores independientes, monotributistas e informales.