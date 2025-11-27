El San Roque supera los 4 metros por debajo del vertedero y agrava la crisis

Los niveles de los embalses provinciales continúan descendiendo en toda la provincia y el escenario se vuelve cada vez más crítico. Según los datos publicados este jueves por la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el dique San Roque quedó a 4,04 metros por debajo de su cota de vertedero, uno de los valores más bajos de los últimos años.

El resto de los embalses muestra un comportamiento similar. La Viña registra una diferencia de -9,58 metros, Pichanas se encuentra -7,20 metros, El Cajón llega a -6,00 metros, mientras que Los Molinos se ubica -4,05 metros por debajo de su nivel de vertedero. En el caso de Cruz del Eje, el registro es de -2,72 metros, y La Quebrada presenta una baja más moderada de -0,51 metros.

En promedio, el sistema presentó en los últimos dos días un descenso de 0,9 centímetros, lo que evidencia la persistencia del déficit hídrico y el impacto directo de la falta de precipitaciones sobre las reservas de agua utilizadas para consumo humano, riego y actividad turística.

Las autoridades remarcan que la situación se monitorea diariamente y que el comportamiento de las próximas lluvias será determinante para revertir o, al menos, desacelerar la tendencia de caída.