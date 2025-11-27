Elección apícola: Punilla eligió su titular tras una votación ajustada

El proceso de desempate para completar la conformación del Consejo Asesor Apícola finalizó este jueves y confirmó a los representantes de cuatro departamentos cordobeses. En Punilla, el productor Rodolfo Germán Zabaleta fue elegido consejero titular con dos votos, mientras que Luis Fernando Borrego quedó como suplente con uno.

La instancia electoral, organizada por el Ministerio de Bioagroindustria, permitió cerrar los cargos pendientes de Unión, Punilla, Río Primero y San Alberto, completando así el proceso iniciado semanas atrás. La votación se realizó mediante la plataforma CiDi, con la participación de los productores inscriptos en el padrón oficial, bajo los lineamientos de la Ley 8.079 y sus modificatorias.

Además de la definición en Punilla, resultaron electos Sergio Miguel Caffarena como consejero titular en Río Primero y José Ignacio Ghione Beltello en Unión, ambos con dos votos. En San Alberto, el suplente será Rubén Gustavo Cuello, quien obtuvo tres votos.

Los consejeros ejercerán su mandato durante dos años y tendrán la responsabilidad de asesorar en políticas públicas apícolas, fortalecer el desarrollo del sector y representar territorialmente a los productores de cada departamento.