Encuentro del Grupo Flecha Bus reunió a representantes de todo el país

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz fue sede ayer de un importante encuentro que reunió a todos los puntos de venta del Grupo Flecha Bus —conformado por empresas como La Veloz del Norte, General Urquiza, Chevalier, Sierras de Córdoba y Zenit, entre otras— en una jornada de capacitación, integración y novedades para el sector del transporte de pasajeros.

La actividad se desarrolló en el Hotel Estilo MB, desde las 10 de la mañana hasta las 15, y contó con la presencia de referentes comerciales y directivos del grupo. Entre ellos participaron Sol Derudder, una de las socias e hija de los dueños de Flecha Bus, y Diego Brasseur, gerente comercial. También estuvieron presentes Ezequiel Dilernia, de General Urquiza S.R.L.; Nicolás Zanotti, de Nueva Chevalier; y representantes de distintos nodos de venta provenientes de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y de todo el corredor Punilla, incluyendo Córdoba, Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda y Cruz del Eje.

El encuentro combinó presentaciones formales con momentos recreativos. Durante los breaks, el humorista “Flaco” Pailos brindó un show que arrancó risas y aplausos entre los participantes, mientras que el actor y director teatral Daniel Grana aportó una puesta artística en otro de los intervalos. También estuvo presente el poeta Mario Arce, quien obsequió algunos ejemplares de su libro "Yo poesía". La jornada incluyó sorteos, premios y un espacio gastronómico para compartir entre colegas.

Además, los asistentes recibieron ejemplares del libro “La Ciudad que Sabe”, del intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, como obsequio y material de lectura sobre la identidad local.

El encuentro concluyó con un balance positivo, destacándose como una instancia de intercambio y fortalecimiento del vínculo entre las distintas empresas y puntos de venta que integran uno de los grupos de transporte más importantes del país.