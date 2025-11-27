Furor por la formación para investigar delitos: 25 mil personas ya se inscribieron

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que 25.000 argentinos se inscribieron para la nueva Carrera de Investigador del Delito para Profesionales, un programa impulsado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) destinado a formar cuadros especializados en investigación criminal y lucha contra el crimen organizado.

Bullrich señaló que la convocatoria superó todas las expectativas y que la primera camada contará con un proceso de selección ajustado, orientado a identificar los perfiles más preparados para una capacitación de alto nivel. La ministra destacó que la formación contará con la colaboración de organismos internacionales, lo que permitirá incorporar estándares avanzados en técnicas de investigación y prevención del delito.

Según confirmó la funcionaria, el DFI comunicará próximamente los plazos de inscripción, etapas de selección e inicio del curso, junto con la información detallada que se publicará en el sitio web oficial del organismo.