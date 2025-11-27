Fue anunciado por la ANSES

Habrá un aumento de las jubilaciones en diciembre: ¿a cuánto se van?

El incremento del último mes del año fue oficializado este jueves en el Boletín Oficial.
jueves, 27 de noviembre de 2025 · 12:30

La ANSES confirmó un aumento de las jubilaciones máximas y mínimas durante el mes de diciembre. La suba se corresponde al IPC, alcanza un 2,34% y se anunció junto al aguinaldo y el bono de $70.000 para los jubilados que perciben el haber más bajo.

El incremento fue oficializado este jueves en el Boletín Oficial, mediante la resolución 361/2025 de ANSES.

Con esta suba, la jubilación mínima pasa de $333.085,39 a $340.879,59, mientras que la máxima asciende a $2.293.796,92. En diciembre, además, los jubilados cobrarán el medio aguinaldo y quienes perciben el haber mínimo recibirán un bono de $70.000, tal como viene otorgándose en los últimos meses.

Aumento Jubilaciones diciembre ANSES

