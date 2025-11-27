Hay alerta por tormentas fuertes en el Valle de Punilla

Un alerta meteorológico por tormentas fuertes alcanza al Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Se espera que la inestabilidad llegue este jueves 27 de noviembre en horas de la tarde, en una jornada donde la temperatura máxima se ubicaría en torno a los 34 grados.

Las primeras precipitaciones llegarían en torno a las 17 horas, aunque se advierten que el calor se mantendrá durante los próximos días y podría extenderse hasta el fin de semana.

Las lluvias continuarán durante el viernes 28, día en la que se anuncia una mínima de 20 grados y una máxima de 33 grados. En tanto, se aguardan condiciones similares durante el sábado, con una máxima que rondaría los 37 grados.

El alivio recién llegaría hacia el domingo 30 de noviembre, con una máxima de 28 grados y una jornada con cielo cubierto y llovizna.