La Semana del Arte Contemporáneo llega al Puente Uruguay

Villa Carlos Paz. Del 2 al 8 de diciembre, Villa Carlos Paz será escenario de una propuesta cultural inédita: la Semana del Arte Contemporáneo (SAC) 2025, que en esta edición presentará “Nuevas Mitologías”, la primera muestra de arte contemporáneo realizada en el emblemático Puente Uruguay. El evento, con entrada libre y gratuita, podrá recorrerse todos los días de 9 a 21 horas.

La iniciativa reunirá a artistas, curadores, gestores culturales y al público general en un espacio que combina paisaje, arquitectura y producción artística, convirtiéndose en un hito cultural para la ciudad y la región.

Inauguración oficial

La apertura se llevará a cabo el martes 2 de diciembre a las 20 y promete introducir al público en el espíritu poético, experimental y contemporáneo que atravesará toda la programación de SAC 2025.

Arte que dialoga con el presente

Bajo el concepto “Nuevas Mitologías”, la muestra propone un recorrido por obras que reflexionan sobre las narrativas simbólicas y sociales que conforman la identidad actual. Instalaciones, fotografía, performance, pintura, objetos y propuestas experimentales se articulan para interpelar al visitante sobre los nuevos sentidos que emergen en la vida cotidiana, en el territorio y en la cultura contemporánea.

Un proyecto con articulación institucional

La Semana del Arte Contemporáneo surge del trabajo conjunto entre BON – Galería Itinerante y Partenón Cultural, y cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz y Córdoba Cultura, organismos que apoyan propuestas que amplían el acceso al arte y fortalecen la vida cultural local.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Con acceso gratuito durante toda la semana, SAC 2025 convoca a vecinos, turistas, familias y amantes del arte a disfrutar de una experiencia estética innovadora en uno de los espacios más representativos de Villa Carlos Paz.