Llaryora fue operado con éxito por una hernia que tiene desde los 12 años

Una vez que reciba el alta, el mandatario continuará con su agenda bajo recomendaciones médicas.
jueves, 27 de noviembre de 2025 · 12:15

El gobernador Martín Llaryora fue operado este jueves 27 de noviembre de una hernia epigástrica que tenía desde los 12 años. El mandatario cordobés fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital San Roque, la cirugía se extendió durante una hora y resultó totalmente ambulatoria.

El procedimiento fue realizado por el equipo de la Unidad Médica Gubernamental y el gobernador estuvo consciente.

Según pudo conocerse, la hernia se produjo durante la infancia a causa de una lesión cuando jugaba al básquet y había comenzado a generarle molestias durante los últimos años.

Una vez que reciba el alta, el mandatario continuará con su agenda bajo recomendaciones médicas.

Los especialistas indicaron que la hernia epigástrica ocurre cuando una ruptura en las fibras musculares del abdomen permite que parte del tejido o del intestino protruyan hacia afuera.

 

