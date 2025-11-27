Preparan al personal del Puente Uruguay para emergencias de temporada

Ayer se realizó la última capacitación del año destinada al personal que trabaja en la Galería del Puente Uruguay, en Villa Carlos Paz. Participaron integrantes de seguridad privada, limpieza, la secretaría de la Cámara de Turismo, el bar y los feriantes, en una jornada encabezada por el ingeniero en Seguridad e Higiene Guillermo Fernández.

El encuentro se centró en fortalecer los criterios de prevención y las acciones de respuesta ante posibles emergencias dentro del espacio. Uno de los ejes principales fue la evacuación, considerada clave para garantizar la seguridad de quienes trabajan y visitan el lugar. Se repasaron puntos de encuentro, se designaron líderes y se detallaron los procedimientos a seguir en situaciones críticas.

Durante la capacitación también se abordaron conceptos de teoría del fuego, protocolos de prevención, uso y manejo de extintores, reconocimiento de salidas de emergencia y recorridos por las rutas de evacuación. La actividad se realizó como preparación final antes del inicio de la temporada estival, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y reducir riesgos.