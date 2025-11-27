Taller de arte textil celebra la tradición en Valle Hermoso

Valle Hermoso vivió una tarde llena de color, historia y creatividad durante la Muestra del Taller “Arte Textil: Cultura y Tradición”, realizada en la explanada del Museo Municipal Capitán Juan de Zevallos. Los asistentes pudieron apreciar las obras de manos locales que mantienen viva la identidad cultural de la región.

El evento contó además con la participación de la Banda de Música Municipal “Crucero ARA Belgrano”, que acompañó con su repertorio, aportando un marco especial y festivo a la jornada.

La iniciativa buscó fortalecer el vínculo con la tradición artesanal y promover el arte textil como expresión cultural, acercando a vecinos y visitantes a la riqueza de la producción local.