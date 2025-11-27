Un «hotel fantasma» saldrá a remate en las sierras de Córdoba

La justicia de Córdoba puso en marcha un remate electrónico que capta la atención de inversores y desarrolladores inmobiliarios. Se trata de un imponente «hotel fantasma» de cinco niveles que nunca fue inaugurado, ubicado en un punto estratégico de las sierras, más precisamente en la localidad de Embalse.

El complejo, cuya venta fue ordenada por el Tribunal de Gestión Asociada de Cobros Particulares, será subastado con una base de $81.842.884 (ochenta y un millones, ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y cuatro pesos).

El edificio pertenece a la firma Establecimientos Elios SA y se levanta a pocos metros de la ruta y del centro comercial de Embalse, ofreciendo una vista privilegiada hacia el cuerpo de agua homónimo. A pesar de su estado inconcluso y abandono, su estructura revela la magnitud del proyecto original. Cuenta con cinco niveles de altura y tiene capacidad para 45 departamentos de distintas dimensiones y una planta baja diseñada para recepción y áreas de servicio.

Asimismo, en el subsuelo, es capaz de contener nueve departamentos adicionales y espacio para aproximadamente 30 cocheras, pileta de natación y vestuarios.

El remate se realizará de manera completamente electrónica, lo que permite la participación de oferentes de todo el país. Los interesados deberán ingresar al portal oficial de remates judiciales de la provincia: https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/

Según pudo conocerse, la apertura de ofertas se realizará el 2 de diciembre de 2025, a las 11:00 hs. y el cierre definitivo está previsto para el 10 de diciembre de 2025, a las 11:00 hs.