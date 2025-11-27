Incendio en las sierras

Utilizan agua del lago San Roque para combatir el fuego en Saldán

El fuego avanza rápidamente en una zona de montaña y trabajan varios cuarteles de bomberos.
jueves, 27 de noviembre de 2025 · 12:40

Varias dotaciones de los cuarteles que integran la Agrupación Serrana de Bomberos luchan intensamente contra un incendio forestal que se desató este jueves 27 de noviembre en la zona de Saldán.

Los voluntarios se encuentran respaldados por dos aviones hidrantes, uno que está operando desde la pista de pruebas de FAdeA y el Fire Boss que carga agua en el lago San Roque.

El fuego avanza rápidamente en un área de monte cercana al barrio Rummy de la ciudad de La Calera, favorecido por la sequía y las condiciones climáticas que imperan en la zona.

En el lugar, trabajan efectivos de Saldán, Mendiolaza, Villa Allende, Carlos Paz, Cosquín, cuarteles de la Regional 6 y ETAC.

