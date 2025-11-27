Valle Hermoso recibió a alumnos Montessori en una visita al Peñón del Indio Enamorado

La Escuela Tierra Viva – Montessori de Huerta Grande realizó este jueves una salida educativa al Peñón del Indio Enamorado, en Valle Hermoso, donde los estudiantes participaron de una jornada marcada por el contacto con la naturaleza, el descubrimiento y el aprendizaje al aire libre.

La actividad contó con el acompañamiento del intendente Daniel Spadoni, la directora de Turismo Anabel Pereyra y el director de Relaciones Institucionales Ricardo Pereyra, quienes recorrieron el lugar junto a los chicos y docentes.

Durante la visita, los estudiantes realizaron caminatas guiadas, exploraron el paisaje serrano y participaron de dinámicas vinculadas con la historia y el valor cultural del sitio. La propuesta formó parte de las acciones destinadas a promover experiencias educativas en entornos naturales dentro del corredor de Punilla.

Como cierre de la jornada, el municipio entregó obsequios a los alumnos, gesto que aportó un clima festivo a una actividad que los organizadores destacaron como enriquecedora y memorable para los participantes.