Whirpool cerró su planta y despidió a 220 trabajadores

La empresa Whirlpool informó el cierre definitivo de su planta de producción de lavarropas ubicada en el Parque Industrial de Fátima, en Pilar, y el despido de 220 trabajadores.

La medida fue comunicada este miércoles a los empleados y se enmarca en un escenario de baja demanda interna y mayor ingreso de productos importados.

Según detalló la compañía, actualmente negocia con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) un paquete de salida que incluiría la indemnización correspondiente y una suma adicional.

La decisión alcanza tanto al personal de producción como a áreas técnicas y de soporte vinculadas a la operación industrial.

En un comunicado, Whirlpool sostuvo que la medida implica "una reconfiguración estructural" de su presencia en Argentina.

A partir de ahora, la firma concentrará sus actividades en operaciones comerciales y de servicio, manteniendo la distribución de electrodomésticos, accesorios y repuestos mediante importación.

El cierre, si bien sorpresivo para parte del plantel, no resultó inesperado para referentes del sector. La planta no había logrado alcanzar el objetivo inicial de producir 300.000 unidades anuales ni de exportar el 70% de su volumen.

Esta no es la primera reestructuración de la empresa en el país: en 2003 también dejó de fabricar en su planta de San Luis para orientarse a la importación.

Por el momento, continúan las negociaciones con el gremio y no se informó oficialmente cuál será el esquema final de compensaciones para los trabajadores afectados.