A 18 años de su sanción, Carlos Paz homenajeó su Carta Orgánica

Villa Carlos Paz conmemoró el 18º aniversario de la sanción y jura de la Carta Orgánica Municipal con un acto en el Hotel UOMRA, que reunió al intendente Esteban Avilés, a la Comisión de la Identidad Carlospacense y a numerosos integrantes de la Convención de 2006.

Entre los presentes estuvieron Amelia Rigazio, Lorena Zimny, Enrique López Amaya, Walter Gispert, Alberto del Cura, Oscar Di Vico, Marta Salguero y familiares de Mary Daza, Beatriz Castillo y Fabián Guerrero, además de representantes de instituciones y vecinos vinculados al proceso constituyente.

El acto permitió revisitar el espíritu original del documento. El convencional Enrique López Amaya recordó que la ciudad reclamaba “la necesidad de contar con su documento de identidad institucional”, y destacó que la Carta Orgánica “fijó valores, garantías y principios que, 18 años después, siguen siendo de vanguardia en el país”.

En la misma línea, el convencional Alberto del Cura afirmó que regresar al homenaje “llena de recuerdos”, y definió la Carta como “el certificado de nacimiento de la ciudad”. Dijo haber sido “un honor” integrar la Convención y sostuvo que aquel texto “anticipó criterios que luego se plasmaron en leyes nacionales”.

Durante la ceremonia, autoridades y convencionales señalaron que, pese a su vigencia, algunos artículos requieren revisión, en especial los vinculados a instituciones que ya no funcionan o a normas administrativas superadas, en un contexto donde se prioriza la austeridad y el orden institucional.