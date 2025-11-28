Capilla del Monte acelera tareas de bacheo, luminarias y limpieza

La Municipalidad de Capilla del Monte realizó nuevas tareas del Plan de Bacheo y Reparación de calles, con intervenciones sobre Urquiza, Pueyrredón, Belgrano, Corrientes, Deán Funes e Hipólito Yrigoyen. Las obras fueron supervisadas por el secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Santiago Arenas, junto al ingeniero de Aguas Capilla del Monte, Bruno Villaluce, quienes también planificaron el recambio de cañerías envejecidas en el área céntrica.

Además, se concretó el mantenimiento y recambio de luminarias LED en los barrios Centro, El Zapato, Atalaya, Las Flores y La Toma. Paralelamente, en el Camping y el Balneario Municipal continúan los trabajos de limpieza, desmalezado y puesta a punto de las piletas.

Las cuadrillas municipales avanzan también con relleno, nivelado y regado de calles de tierra, junto al desmalezado en banquinas y colectoras de la Ruta 38, lo que mejora la visibilidad en los accesos. Del mismo modo, se realizan tareas en plazas y espacios verdes de distintos sectores.

Finalmente, se ejecuta el desmalezado en zonas cercanas a las vías del FFCC y la renovación de pintura en veredas y cordones del centro, en preparación para la temporada turística.