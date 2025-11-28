Córdoba suma energía renovable que beneficiará a miles de usuarios

El Grupo Dinosaurio anunció la puesta en marcha de un parque solar de 40 megavatios en Deán Funes, que inyectará energía limpia a la red de 66 KV del Sistema Interconectado Provincial operado por Epec. La iniciativa, respaldada técnicamente por organismos provinciales, representa una inversión de 30 millones de dólares y se integra al esquema de generación distribuida comunitaria, modelo en el que Córdoba es referente nacional: uno de cada tres megavatios instalados en la Argentina proviene de la provincia.

El anuncio se realizó con la participación del titular del grupo, Euclides Bugliotti; la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores; el ministro de Cooperativas, Gustavo Brandán; autoridades locales y referentes del sector energético.

El proyecto se desarrollará en un predio de 75 hectáreas del norte cordobés. Contará con 59 mil paneles fotovoltaicos con trackers solares, capaces de optimizar la captación de radiación. La energía generada abastecerá a las distintas unidades de negocio del grupo empresarial, mientras que los excedentes se incorporarán al sistema eléctrico provincial.

Flores resaltó que la iniciativa está alineada con la necesidad de acelerar la transición energética, señalada como uno de los puntos clave en la reciente COP 30. Brandán subrayó que el emplazamiento en el norte provincial acompaña los objetivos del Plan de Igualdad Territorial, que busca potenciar la inversión pública y privada en regiones históricamente postergadas.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, destacó que la concreción del proyecto fue posible gracias a una combinación de infraestructura eléctrica modernizada, mejoras en transmisión y estaciones transformadoras, junto con un marco regulatorio actualizado para promover la generación renovable. Señaló además que Córdoba complementó la ley nacional de 2017 con su propia regulación, lo que permitió dinamizar la adopción de tecnologías limpias y reducir costos energéticos para los usuarios generadores.

Este parque solar se suma a experiencias previas de generación distribuida comunitaria, como las plantas del Grupo Maipú, de la cooperativa eléctrica de General Roca, de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio, y al emprendimiento en construcción de Cemdo en Villa Dolores. En este modelo, la energía inyectada se netea mediante un sistema de tokenización, permitiendo compensar producción y consumo incluso de forma virtual, y distribuyendo beneficios entre los generadores.

La expansión de estas plantas impulsa un proceso cultural en el que usuarios residenciales, comerciales, industriales y organismos públicos pueden participar activamente en la producción de energía, con impacto en el ahorro económico, la reducción de emisiones y la descentralización del sistema.

Con este nuevo proyecto, Córdoba consolida su posición como líder nacional en energías renovables y generación distribuida, reafirmando una estrategia de desarrollo sostenible basada en infraestructura, innovación tecnológica y participación comunitaria.