Cortes de luz en Carlos Paz: más de veinte barrios sin servicio el sábado

Este sábado 29 de noviembre, entre las 5:30 y las 7:30, se realizará un operativo de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica que abastece a Villa Carlos Paz y localidades cercanas segun informó EPEC. Las tareas, informadas por los equipos técnicos, implicarán interrupciones programadas del suministro en una amplia zona de Punilla.

En Carlos Paz, los trabajos alcanzarán a los barrios Centro Nuevo, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Centro Viejo, Villa Domínguez, Villa Suiza, El Saladillo, La Quinta (Primera, Tercera y Cuarta sección), Villa del Lago (Primera y Segunda sección), Carlos Paz Sierra, sector Playa Perelli y el sector del Camino a las 100 Curvas.

En simultáneo, el corte programado también afectará a las localidades de Cabalango, Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago, en el mismo horario.

Los trabajos forman parte del esquema de mantenimiento preventivo destinado a garantizar la estabilidad del servicio y evitar futuros inconvenientes en la red.