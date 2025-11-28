Cuesta Blanca adhiere a la Alerta Naranja por la crítica caída del río

La Comuna de Cuesta Blanca adhirió al decreto emitido por la Municipalidad de Villa Carlos Paz que declara el estado de “Alerta Naranja” en el servicio de agua potable. La medida responde a la falta de precipitaciones que alimentan el río San Antonio, cuya baja pronunciada pone en riesgo la provisión de la Planta Potabilizadora de la localidad.

Las autoridades comunales solicitaron a los vecinos evitar el derroche, hacer un uso responsable de los recursos y priorizar el agua para consumo humano, debido al delicado panorama hídrico que afecta a toda la región.

El escenario podría agravarse si no se registran nuevas lluvias en los próximos días, por lo que los organismos locales mantienen un monitoreo constante de los niveles y del funcionamiento de la planta.