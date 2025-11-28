¿Cuánto costará la tarifa plena?

El gobierno de Milei eliminará los subsidios a la luz y el gas en el 2026

Se presentó el nuevo programa de provisión energética y se conoció quienes seguirán recibiendo asistencia.
viernes, 28 de noviembre de 2025 · 12:05

El gobierno nacional eliminará los subsidios a la luz y gas desde el 2026 y se conoció el monto de la tarifa plena. La reforma del esquema de provisión energética pondrá fin a la segmentación por niveles N1, N2 y N3, al Programa Hogar y a la Tarifa Social de Gas, para unificar todo en dos categorías, acorde a ingresos y criterios patrimoniales.

Habrá hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que abonarán el costo real de la energía, con el objetivo de transparentar los precios y reducir el gasto público. Los únicos beneficiarios serán los domicilios con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), lo que equivale hoy a $3.641.397 por mes.

En tanto, quedarán afuera quienes posean más de una propiedad o embarcaciones, entre otros bienes.

Asimismo, la cobertura para los beneficiarios será del 50% del costo de la energía en los meses de mayor consumo y de un porcentaje menor durante el resto del año. En el caso del gas natural, el tope subsidiado variará según la región, manteniendo los criterios estacionales actuales.

