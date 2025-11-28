Galería de fotos: reconocen a los convencionales de 2006

Las imágenes registran el momento en que los convencionales constituyentes de 2006 recibieron un diploma de reconocimiento por su labor en la creación de la Carta Orgánica Municipal. El acto contó con la presencia de Esteban Avilés, la Comisión de la Identidad Carlospacense, referentes institucionales y familiares de quienes integraron aquella Convención.

En la ceremonia participaron Amelia Rigazio, Lorena Zimny, Enrique López Amaya, Walter Gispert, Alberto del Cura, Oscar Di Vico y Marta Salguero, junto a familiares de Mary Daza, Beatriz Castillo y Fabián Guerrero.

La galería permite revivir un encuentro cargado de emoción y memoria institucional, que puso en valor el trabajo realizado hace 18 años y su vigencia en la identidad de la ciudad.