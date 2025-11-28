La Falda marca límites ambientales para proteger el bosque nativo

La Municipalidad de La Falda avanzó en la instalación de señalización provincial en la zona oeste de la ciudad, en las inmediaciones del Parque Puma, con el fin de informar con precisión los alcances territoriales de las áreas protegidas del bosque nativo. La intervención se realizó en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial.

El proceso contó con la participación activa de la agrupación “Amigos del Puma”, que acompañó la identificación y delimitación de los sectores comprendidos dentro de la Ley Provincial 9814. La nueva cartelería advierte a vecinos, visitantes y potenciales compradores de lotes sobre la prohibición de intervenir áreas rojas y amarillas, clasificadas como de alta conservación.

Además, el municipio anunció que se abrirá a la comunidad el proceso de elaboración de la ordenanza correspondiente, en el marco de la planificación urbana 2026. La iniciativa buscará integrar más actores, ordenar criterios y asegurar una visión de largo plazo para la protección del entorno natural.