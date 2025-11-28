La vieja «Bajada del Cajón», cómo era el portal de entrada a Carlos Paz

La vieja Bajada del Cajón evoca una época pionera, un camino sinuoso y desafiante que fue durante décadas el cordón umbilical entre la naciente Villa Carlos Paz y la ciudad de Córdoba. Antes que las grandes obras viales y el crecimiento explosivo del turismo redefinieran el mapa, esta bajada, cuyo trazado original es anterior a gran parte del desarrollo moderno, representaba la única conexión terrestre firme y crucial para el progreso de la villa serrana.

Su nombre está intrínsecamente ligado a la historia del Valle de Punilla.

El camino, cuyo tramo final era la «Bajada», tuvo que sortear la geografía serrana y, crucialmente, la imponente presencia del Dique San Roque, inaugurado en 1891 como una de las obras hidráulicas más grandes de su tiempo. Este embalse, que transformó el valle, obligó a trazar rutas que circunvalaran sus aguas, siendo el primer camino relevante la apertura del Camino de las Altas Cumbres en 1915, una obra que impulsó definitivamente la conexión regional.

«La Bajada del Cajón no era solo una ruta; era la puerta de entrada a la Villa. Cada viaje era una aventura que marcaba la diferencia entre el campo y la civilización, entre el aislamiento y el turismo»; recuerdan los memoriosos.

Era un tramo considerado peligroso y los diarios de fines del siglo XIX y principios del siglo XX contaban cómo se desbarrancaban los carros y las personas que iban a caballo por esa cuesta del San Roque.

La vieja traza fue testigo del nacimiento de la ciudad. Vio pasar los primeros vehículos, los carruajes y las camionetas de carga que abastecían a los incipientes hoteles y comercios, como el histórico Hotel Carlos Paz y el Hotel Yolanda, que comenzaron a florecer tras la fundación de la villa por Carlos Nicandro Paz en 1913. Con la declaración de Villa Carlos Paz como ciudad en 1964 y el auge turístico de la década del '70, la capacidad de la antigua bajada se vio superada, lo que culminó con la habilitación de la autopista Carlos Paz -Córdoba en el año 1978, una obra que, aunque agilizó la conexión, sepultó la vieja bajada.

Años después, se construiría una rampa de escape para vehículos sin frenos, se consolidaría el nuevo nudo vial que conecta con la Avenida San Martín y se ampliaría la autopista Justiniano Allende Posse con un tercer carril. A su vez, la colocación de nuevas luminarias terminaría por reducir la cantidad de accidentes fatales en el sector.

Hoy, gran parte de su recorrido se ha integrado a las rutas provinciales actuales o ha sido absorbida por el crecimiento urbano, pero su nombre perdura en la memoria colectiva como el símbolo de la tenacidad cordobesa para conquistar sus sierras.