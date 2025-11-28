Tormentas fuertes amenazan a Punilla con ráfagas y posible granizo

La Policía de Córdoba difundió este viernes un aviso por tormentas que abarcará toda la franja serrana durante las próximas horas. Según los reportes, se espera la llegada de núcleos convectivos de variada intensidad, capaces de generar abundante agua en cortos períodos, descargas eléctricas frecuentes y viento del sector norte con ráfagas que podrían superar los 50 km/h durante la tarde.

El Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba sostuvo que el fenómeno persistirá hasta el domingo, con momentos de tormentas fuertes especialmente entre la tarde y la noche. Además, se advirtió la posibilidad de caída de granizo en sectores aislados del valle.

En Villa Carlos Paz, a media mañana la temperatura alcanzaba los 26,6°C con cielo parcialmente nublado, humedad del 59% y viento del sudeste a 4 km/h. El pronóstico oficial elevó las probabilidades de lluvia al 70% para la tarde y noche, con máximas cercanas a los 33°C.

La evolución de las tormentas será monitoreada por el organismo provincial, mientras que la Policía Caminera recomendó reducir la velocidad y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad.