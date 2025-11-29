Villa Carlos Paz

Anuncian un corte de agua por 24 horas en toda la ciudad

El servicio se verá restringido desde las 00 hs. del miércoles 3 de diciembre, por un plazo de 24 hs.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
sábado, 29 de noviembre de 2025 · 19:00

El próximo miércoles 3 de diciembre se realizará la primera conexión del nuevo acueducto de Villa Carlos Paz y se anuncia un corte de agua por 24 horas que afectará a toda la ciudad.

El servicio se verá restringido a partir de las 00 hs. del día miércoles 3 de diciembre, por un plazo de 24 hs.

Se aconseja a los vecinos conservar los reservorios con agua y evitar derroches y se informó que esta importante maniobra de conexión debe llevarse a cabo sin circulación de agua.

La instalación del nuevo acueducto se completó la semana pasada y se trata de una obra histórica para la ciudad.

Más de
nuevo acueducto corte de agua 24 horas Villa Carlos Paz

Comentarios