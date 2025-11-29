Buscan a la yaguareté Acaí: ofrecen una recompensa de $250 millones

La Administración de Parques Nacionales (APN) anunció hoy la recompensa más alta en la historia reciente de conservación en el país: $250.000.000 de pesos para quienes aporten datos que permitan esclarecer la desaparición de la yaguareté Acaí en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el anuncio se realiza en el marco del Día Internacional del Yaguareté, en un contexto de alarma para la conservación de la especie. Acaí, una hembra crucial para la reintroducción de la especie, había sido liberada en el Parque Nacional apenas un mes antes de reportarse su desaparición a principios de noviembre.

La APN solicitó a las comunidades de la región colaborar con la difusión de esta instancia, para incorporar nueva información a la investigación judicial en curso.vsMLrA

La APN confirmó que continuará trabajando en conjunto con la Fundación Rewilding Argentina, las autoridades provinciales y la Justicia Federal para esclarecer los hechos y "redoblar el trabajo para que el yaguareté vuelva a habitar con libertad y seguridad en los Parques Nacionales".